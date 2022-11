Fußball-Landesliga Südwest

vor 50 Min.

Ehekirchen braucht Trost: 0:2-Niederlage im Topspiel gegen Sonthofen

Plus Der FC Ehekirchen verliert das Topspiel gegen Sonthofen nach einem Patzer von Torhüter Simon Lenk mit 0:2. Simon Schröttle richtet eine Kampfansage an die Konkurrenz.

Während die Spieler des 1. FC Sonthofen nach dem Schlusspfiff mit „Spitzenreiter“-Rufen lautstark ihren Erfolg feierten, herrschte bei den Akteuren des FC Ehekirchen Ernüchterung. Denn mit der 0:2-Heimniederlage im Spitzenspiel vor 550 Zuschauerinnen und Zuschauern gab man die Tabellenführung in der Landesliga Südwest wieder an die Allgäuer ab und überwintert auf dem zweiten Platz. Letztlich war der Sieg der Gäste nach einem umkämpften Spiel nicht unverdient, da sie in der Defensive kompakt standen, kaum etwas zuließen und die wenigen Fehler des FCE eiskalt ausnutzten.

