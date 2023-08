Fußball-Landesliga Südwest

10:00 Uhr

Ehekirchens Max Seitle: Gekommen, um zu bleiben

Plus Max Seitle absolviert seine dritte Saison für den Fußball-Landesligisten FC Ehekirchen und zählt zu den Leistungsträgern. Am Sonntag geht es gegen den VfL Kaufering.

Von Max Neff Artikel anhören Shape

Sieben Spieltage sind in der noch jungen Saison in der Landesliga Südwest absolviert. Der FC Ehekirchen konnte vier dieser Partien gewinnen, verlor zweimal und spielte einmal remis. Die Konsequenz sind 13 Punkte und ein mehr als beachtlicher dritter Platz. In den vergangenen vier Partien wechselten sich Sieg (4:0 gegen den TSV Gilching; 1:0 gegen den SC Olching) und Niederlage (0:1 gegen den FV Illertissen II; 1:2 in Pfaffenhofen) regelmäßig ab. Zuletzt musste man sich beim Aufsteiger in Pfaffenhofen geschlagen knapp geben.

„Auch wenn der FSV als Aufsteiger neu in der Liga ist, sehe ich ihn als Topmannschaft mit unheimlicher Qualität an. Wir selbst haben leider mutlos und zu passiv agiert, um gegen einen starken Kontrahenten anzukommen“, berichtet Mittelfeld-Akteur Max Seitle und resümiert: „Auch wenn wir phasenweise mit etwas Glück den Ausgleich erzielen hätten können, war die Niederlage insgesamt durchaus verdient.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen