Ein prima Spiel – auch ohne Tore

Plus Der FC Ehekirchen holt im Spitzenspiel beim VfL Kaufering ein 0:0. Spielertrainer Michael Panknin spricht von der besten Leistung im Jahr 2023.

Der FC Ehekirchen hat im Spitzenspiel der Landesliga Südwest ein 0:0 beim VfL Kaufering geholt und damit den Gegner auf Distanz gehalten.

Spielertrainer Michael Panknin sprach von der „besten Leistung“ im Jahr 2023 und einer „klaren Steigerung“ gegenüber der jüngsten 0:2-Niederlage gegen den FC Memmingen II. „Auch wenn keine Tore gefallen sind, war es ein Landesligaspiel auf gutem Niveau.“ So mussten die Zuschauerinnen und Zuschauer diesmal zwar auf die Tore verzichten, dafür bekamen sie aber über die gesamten 90 Minuten hinweg ein unterhaltsames Spiel geboten. „Wir sind hinten sicher gestanden und hatten vorne die ein oder andere gefährliche Aktion. Aber es steht eben auch ein Gegner auf dem Platz und der war richtig gut“, so Panknin. Einzig verpasste es der FCE, wieder an Tabellenführer 1. FC Sonthofen vorbeizuziehen, der selbst beim FV Illertissen II ebenfalls 0:0 spielte. „Natürlich wären wir gerne vorbeigezogen“, sagte Panknin. „Aber die Tabellensituation hat aktuell keinen Vorrang.“ Wichtiger sei es, wieder an die Leistungen aus dem alten Jahr anzuknüpfen. Und das gelang in Kaufering. Letztendlich sei das torlose Unentschieden ein gerechtes Resultat gewesen. Durch den einen Zähler bleibt Ehekirchen Zweiter und hat weiterhin sechs Punkte Vorsprung auf den Dritten Kaufering.

Am kommenden Samstag (17 Uhr) steht für den FC Ehekirchen das nächste Spitzenspiel auf dem Programm. Gegner FC Kempten ist Tabellenfünfter, hat bei acht Punkten Rückstand auf den FCE aber zwei Spiele weniger ausgetragen. (sb)

FC Ehekirchen Lenk – Labus, M. Schmidt (75. M. Belousow) , C. Hollinger, Panknin, M. Rutkowski, Seitle (63. E.Belousow), Bösl, Schittler, J. Hollinger, Schröttle.