Eiskalte Chancenverwertung: FC Ehekirchen besiegt Hollenbach mit 3:1

Plus Landesliga Südwest: Schlusslicht TSV Hollenbach bereitet dem FC Ehekirchen Probleme. Doch der Tabellenzweite spielt effizient und gewinnt mit 3:1.

Der FC Ehekirchen hat in der Landesliga Südwest den nächsten Schritt Richtung Platz gemacht. Gegen Tabellenschlusslicht TSV Hollenbach tat sich der Aufstiegskandidat zwar über weite Strecken schwer, nutzte seine Chancen aber eiskalt und gewann mit 3:1.

Von Beginn an war zu merken, dass Hollenbach seine letzte Chance nutzen wollte. Der Gast drückte Ehekirchen in die Defensive und hatte nach drei Minuten eine Großchance. Michael Schäfer setzte sich schön auf der linken Seite durch, legte den Ball zum Fünfer auf Silvio Sebalj. Dieser schob haarscharf am langen Eck vorbei. Nach 15 Minuten verzeichnete der FCE die erste Offensivaktion und ging in Führung. Einen Hollinger-Freistoß verlängerte Martin Knauer unhaltbar für Michael Finkert ins eigene Tor. Nach einer halben Stunde setzte sich Michael Belousow im Strafraum durch und wurde beim Abschluss gefoult. Den fälligen Strafstoß versenkte Simon Schröttle zum 2:0. Kurz vor der Halbzeit dann der erste schön herausgespielte Angriff des FCE. Michael Belousow flankte von der linken Seite und fand am zweiten Pfosten Kapitän Matthias Rutkowski, der zum 3:0 vollendete.

