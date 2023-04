Fußball-Landesliga Südwest

Elfmeterflut im Dauerregen: FC Ehekirchen gewinnt in Gersthofen mit 2:0

Plus Der FC Ehekirchen verwandelt zwei von drei Strafstößen und gewinnt beim TSV Gersthofen mit 2:0. Wie Michael Panknin die Leistung seines Teams bewertet.

Der FC Ehekirchen bleibt Tabellenführer 1. FC Sonthofen im Rennen um die Meisterschaft in der Landesliga Südwest auf den Fersen. Durch einen glanzlosen 2:0-Erfolg beim TSV Gersthofen verkürzte der FCE den Rückstand auf zwei Punkte. Bei Dauerregen und äußerst widrigen Platzverhältnissen reichten den Gästen zwei verwandelte Elfmeter zum verdienten Sieg.

Ehekirchens Spielertrainer Michael Panknin sprach hinterher von einem Arbeitssieg. „Wir haben das Spiel gut im Griff gehabt, hätten es aber ein bisschen souveräner zu Ende spielen können.“ In der ersten Halbzeit passierte auf beiden Seiten kaum etwas, spielerisch ließ der rutschige Untergrund auch nicht viel zu. Gersthofen verbuchte zwei Abschlüsse. Lenk parierte gegen Jermaine Meilinger (7.), Kerem Bakar schoss am Tor vorbei (22.). Ehekirchen dominierte zwar optisch und brachte vor allem über den agilen Jakob Schaller einige Flanken in den Strafraum, Abschlüsse aus dem Spiel heraus waren aber Mangelware. So benötigte es zwei berechtigte Elfmeter, um zur Pause mit 2:0 zu führen. Zunächst wurde Schaller am Strafraumeck von Meilinger von den Beinen geholt. Panknin trat an und schob sicher rechts unten zum 0:1 ein (22.). Völlig unnötig aus Sicht des Gastgebers, der einen Abstiegs-Relegationsplatz belegt, war der zweite Strafstoß. Michael Hildmann zerrte nach einer Flanke Christoph Hollinger zu Boden, obwohl Torhüter Jürgen Engelleiter den Ball sicher abfing. Da sich die Spielertrainer des FCE bei den Elfmetern abwechseln, trat diesmal Simon Schröttle an und verwandelte souverän zum 0:2 (45.+1).

