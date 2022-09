Entwicklung in allen Bereichen beim FC Ehekirchen

Plus Der FC Ehekirchen erzielte zuletzt zweimal sechs Tore und blieb beim 6:0 in Hollenbach ohne Gegentreffer. Nun empfängt der Tabellendritte den TSV Gersthofen.

Spricht Trainer Simon Schröttle von der Leistung des FC Ehekirchen beim 6:0-Erfolg über den TSV Hollenbach am vergangenen Sonntag, dann gerät er regelrecht ins Schwärmen. „Es war richtig gut, und wir haben sowohl offensiv als auch defensiv eine wahnsinnig gute Leistung gezeigt.“