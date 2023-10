Erfolgreiche Rückkehr von Ehekirchens Keeper Simon Lenk

Nach seinem Nasenbeinbruch steht Ehekirchens Torhüter Simon Lenk seit zwei Wochen wieder im Kasten und holte prompt sechs Punkte. Am Sonntag gegen Oberweikertshofen.

Nach einer zwischenzeitlichen Negativserie mit vier Niederlagen nacheinander hat der FC Ehekirchen aktuell einen positiven Lauf und holte in den vergangenen vier Partien zehn Punkte. Zuletzt gelang ein 2:1-Erfolg beim TSV Bobingen.

Ein großer Bestandteil des Aufschwunges ist der nach seiner Verletzung zurückgekehrte Torhüter Simon Lenk. Der seit der Saison 2018/19 gestandene Stammkeeper des FCE verletzte sich in der Partie gegen den FSV Pfaffenhofen am Nasenbein und musste sieben Spiele aussetzen. Da es für ihn die erste länger andauernde Pause seiner Karriere war, sei es auch für ihn am Anfang ungewohnt gewesen. „Seit ich Fußball spiele, war ich nie lange verletzt. Bei Ehekirchen hab ich eigentlich noch nie mehr als eine Partie gefehlt“, meint Lenk und fügt an: „Es hat sich eigentlich gar nicht angefühlt, als würde es eine länger andauernde Verletzung sein. Durch das Adrenalin im Spiel habe ich auch keine Schmerzen gespürt. Erst nach dem Match war klar, dass ich länger ausfallen würde.“

Ersetzt wurde Lenk in diesen sechs Wochen durch den eigentlich gar nicht im Kader aufgeführten und kurzfristig reaktivierten Stephan Strehle, da beide Ersatzkeeper ebenfalls wegen einer Verletzung ausfielen. Dass Strehle seinen Job, auch aufgrund der Umstände, in den vergangenen Spielen gut gemacht habe, weiß auch Lenk: „Ich habe mich natürlich bei ihm bedankt. Wir hatten zwar nicht allzu viel Kontakt in den ersten Wochen, aber er hat in den Partien sehr gut gehalten.“ Dennoch strahlte die Defensive in den zurückliegenden zwei Begegnungen unter Lenk eine verbesserte Ruhe aus und hat seit der Rückkehr des 23-Jährigen nur ein Gegentor bekommen. Auch für Lenk sei allein der Gedanke, dass der Stammtorhüter wieder im Tor steht, ein großer Faktor für eine bessere Defensivleistung: „Wenn ein neuer Schlussmann im Kasten ist, muss man sich erst mit der neuen Situation vertraut machen,“ weiß der Keeper und ergänzt: „Ich hüte jetzt seit fünf Jahre das Ehekirchener Gehäuse. Da weiß man, was der andere macht und kann sich auch entsprechend aufeinander verlassen.“

Defensiv-Abteilung auch gegen Oberweikertshofen gefordert

Auch gegen den nächsten Gegner der Landesliga Südwest ist die Defensivleistung des FCE wieder gefordert. Mit dem SC Oberweikertshofen wartet zwar die schwächste Offensive der Liga. Dennoch unterschätzt Lenk den Kontrahenten nicht: „Ich habe den SCO eigentlich vor der Saison im oberen Tabellendrittel gesehen. Da herrscht gerade große Unruhe – auch wegen dem Trainerwechsel, den es am Anfang der Saison schon gab.“ Zusätzlich konnte Oberweikertshofen keines seiner vergangenen vier Ligaspiele gewinnen. Lenk meint dennoch, dass der Gegner „durchaus Qualität“ habe, spricht aber auch das Thema Heimspiel an: „Es wird ein unangenehmer Widersacher, der alles reinwerfen wird. Aber wir spielen daheim in der Elektro-Schmaus- Arena. Da wird nichts anbrennen.“

Im Hinblick auf die restliche Saison will der 23-Jährige mit seinem Team in erster Linie den Abstieg vermeiden, schielt aber auch ein bisschen zu den oberen Plätzen: „Mein persönliches Ziel ist, 45 Punkte so schnell wie möglich zu bekommen. Aber ich bin natürlich für jedes weitere Abenteuer bereit – und die Tabelle ist auch weiterhin sehr eng.“ Anpfiff ist am Sonntag um 16 Uhr.