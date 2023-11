Erneut ausgebremst: FC Ehekirchen und Durach trennen sich 1:1

Plus Der FC Ehekirchen kann beim 1:1 gegen den VfB Durach abermals eine Führung nicht halten und wartet nun seit vier Spielen auf einen Sieg.

Ein gutes Landesligaspiel bekamen die Zuschauerinnen und Zuschauer beim 1:1 zwischen dem FC Ehekirchen und dem VfB Durach zu sehen. Der FCE blieb damit zum vierten Mal nacheinander sieglos.

Beide Mannschaften versuchten zu Beginn, die Partie aus einer kontrollierten Defensive zu bestreiten. Nach gut einer Viertelstunde kam es dann zum ersten offensiven Aufreger, als ein Duracher Verteidiger nach einer Ecke von Michael Panknin den Kopfball von Michael Belousow von der Linie köpfte. Danach wurde Durach gefährlich. Nach einer kurz ausgeführten Ecke ging die Flanke knapp über das Tor von Simon Lenk. Nach 35 Minuten nahm Jakob Schaller einen Abpraller direkt, den Gästetorhüter Fabio Eschbaumer aber ohne Probleme entschärfen konnte.