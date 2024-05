Fußball-Landesliga Südwest

FC Ehekirchen: Ein „Dreier“ zum Abschied

Plus Im letzten Heimspiel der Saison schenken die Landesliga-Kicker des FC Ehekirchen ihrem scheidenden Trainer-Duo gegen den TSV Bobingen einen 3:1-Erfolg.

Fußball-Landesligist FC Ehekirchen hat sein letztes Heimspiel in der Saison 2023/24 gewonnen. Gegen den bereits als Absteiger feststehenden TSV Bobingen gab es einen 3:1-Erfolg.

Zu Beginn wurden die beiden Coaches des FCE, Michael Panknin und Simon Schröttle, für ihre Leistung in den vergangenen Jahren gewürdigt und verabschiedet. Danach begann ein gutes Landesliga-Match, in dem man sah, dass Bobingen spielerisch in dieser Liga definitiv hätte mithalten können. Nach fünf Minuten tauchte Jakob Schaller im Strafraum auf. Sein Schuss konnte gerade noch geblockt werden. Danach versuchte Matthias Rutkowski eine Direktabnahme, die knapp vorbei ging. Nach 19 Minuten war es dann soweit: Rutkowski nahm einen Ball volley – und dieser schlug im langen Eck ein. Es war wahrscheinlich das letzte Tor des Routiniers, welches er für die erste Mannschaft des FCE geschossen hat.

