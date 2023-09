FC Ehekirchen: Ein Gegner mit Fragezeichen

Plus Fußball-Landesligist FC Ehekirchen empfängt die SpVgg Unterhaching II. Da die 3. Liga aufgrund der Länderspiele pausiert, ist offen, mit welchem Team der Kontrahent kommt.

Simon Schröttle erlebte die Partie seiner Mannschaft am vergangenen Sonntag beim TSV Schwabmünchen (gezwungenermaßen) aus ungewohnter Perspektive. Er konnte nämlich krankheitsbedingt nicht selbst auf dem Platz stehen und musste deshalb ausnahmsweise vom Spielfeldrand aus das Geschehen verfolgen und Anweisungen geben. Trotz des relativ deutlichen Ergebnisses von 0:3 sah er sein Team nicht so schwach, wie es der Endstand vielleicht vermuten ließe.

„Wir haben gegen einen sehr starken Gegner gespielt. Ich finde, dass wir trotz der Gegentore defensiv grundsätzlich gut gestanden sind. Nach vorne hin fehlte uns allerdings die Kreativität und Durchschlagskraft“, so Schröttle. Die ohnehin nicht leichte Aufgabe auswärts beim Tabellenzweiten aus Schwabmünchen wurde durch einige personelle Ausfälle noch weiter erschwert. So fielen neben dem längerfristig verletzten Simon Lenk und Schröttle selbst auch noch Nico Ledl, Max Seitle und Maximilian Schmidt aus. Auch deshalb sei einfach nicht mehr zu holen gewesen.