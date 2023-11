FC Ehekirchen gibt beim 2:2 in Aindling eine Führung aus der Hand

Landesligist FC Ehekirchen kassiert beim TSV Aindling das 2:2 in der Nachspielzeit

Lange Zeit hat es danach ausgesehen, als könnte der FC Ehekirchen am Freitagabend in der Landesliga Südwest beim TSV Aindling drei Punkte entführen. Doch die Gäste brachten eine 2:0-Führung nicht ins Ziel und kassierten in der Nachspielzeit den Ausgleich zum 2:2-Endstand.

Der FCE war in der torlosen ersten Hälfte die bessere Mannschaft und belohnte sich kurz nach der Pause mit dem Führungstreffer. Nach einem Spielzug über die rechte Seite brachte Matthias Rutkowski den Ball in die Mitte, wo Markus Kugler lauerte und zum 0:1 einschob (47.). Nachdem Aindlings David Burghart den Außenpfosten getroffen hatte (49.), erhöhte der FCE auf 0:2. Michael Belousow bediente Kugler, der alleine auf das Tor zulief und zum 0:2 vollstreckte (60.). Die Aindlinger kamen aus dem Nichts zurück in die Partie. Nach einem langen Freistoß landete der Ball bei Florian Kronthaler, der zum 1:2 traf (75.). Der TSV drückte nun auf den Ausgleich. Hasret Inan verfehlte zunächst das leere Tor (85.), scheiterte dann an Simon Lenk (86.). Der FCE-Torhüter verhinderte mit einer Glanztat nach einem Kopfball von Patrick Stoll den Ausgleich (90.), war dann aber geschlagen. Nach einer Ecke in der 94. Minute ließ die Abwehr Matthias Schuster zu viel Platz, der den 2:2-Endstand erzielte. (sb)