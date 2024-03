Fußball Landesliga-Südwest

17:00 Uhr

FC Ehekirchen: Michael Panknins Zukunft ist geklärt

Plus Der Spielertrainer wechselt im Sommer zum TSV Gersthofen. Am Samstag gastiert der FC Ehekirchen bei Tabellenführer SpVgg Unterhaching II.

Von Benjamin Sigmund

Nun ist auch die sportliche Zukunft von Michael Panknin geklärt. Der Spielertrainer des FC Ehekirchen, der den Landesligisten bekanntlich im Sommer verlässt, trainiert ab der kommenden Saison Bezirksligist TSV Gersthofen. Bereits länger bekannt war, dass sein Kollege Simon Schröttle künftig für Bayernligist FC Gundelfingen tätig ist.

Anders als in den vergangenen Jahren in Ehekirchen wird Panknin alleiniger Cheftrainer sein. Beim TSV Gersthofen, der als Absteiger in der Bezirksliga Nord aktuell den siebten Platz belegt, sieht der 34-Jährige großes Potenzial. „Aktuell steht die Mannschaft schlechter da, als sie ist. Mein Anspruch ist es, in der kommenden Saison besser abzuschneiden“, sagt Panknin, der „sportliche Gründe“ als ausschlaggebend nennt, sich unter mehreren Angeboten für das aus Gersthofen entschieden zu haben. Überraschend ist auf den ersten Blick der Aufwand, den Panknin auf sich nimmt. Schließlich ist Gersthofen 70 Kilometer von seinem Wohnort Treuchtlingen entfernt. „Die Fahrzeit unterscheidet sich nicht von der nach Ehekirchen“, sagt er. „Es muss machbar sein und das ist der Fall.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen