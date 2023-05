Fußball-Landesliga Südwest

FC Ehekirchen: Probelauf für die Relegation

Noch zwei Ligapartien, dann folgt vermutlich die Relegation: Eugen Belousow (rechts) und der FC Ehekirchen spielen am Samstag in Jetzendorf. Foto: Daniel Worsch

Plus Nach zwei Niederlagen hintereinander hat der FC Ehekirchen kaum mehr Chancen auf die Meisterschaft. Eugen Belousow spricht über die Gründe des Formtiefs.

Die Saison des FC Ehekirchen stellt ein ständiges Auf und Ab der Gefühlswelten dar. Hätte man vor der Saison zugesichert bekommen, zwei Spieltage vor Schluss zumindest in der Relegation um den Aufstieg in die Bayernliga zu spielen, hätte man dies sicher mit Handkuss unterschrieben.

Aufgrund der starken Hinrunde und der schwächeren Phasen nach der Winterpause, in der man des Öfteren auch Fehler des Spitzenreiters FC Sonthofen ausnutzen hätte können, trauert man nun sogar der wahrscheinlich verpassten Meisterschaft und damit dem direkten Aufstieg hinterher. Zuletzt hatte man am 24. Spieltag die Position des Tabellenführers inne, konnte diese jedoch durch durchwachsene Ergebnisse aus den vergangenen Spielen nicht verteidigen. Zuletzt holte Ehekirchen in Weißenburg nur einen Punkt. „In letzter Zeit geht uns etwas die Puste aus. In der Hinrunde hatten wir noch mehr Spritzigkeit und waren nach der Sommervorbereitung in einem Flow“, sagt Flügelspieler Eugen Belousow. „Das lag auch daran, dass die Spannung einfach da war, weil niemand so recht wusste wie wir in der Saison abschneiden werden. Nun rennt jeder so ein bisschen seiner Form hinterher.“

