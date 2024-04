FC Ehekirchen: Simon Schröttle blickt nach oben

Plus Mit einem Heimsieg gegen den Tabellennachbarn aus Karlsfeld möchte der Spielertrainer des FC Ehekirchen auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze bleiben.

Seit drei Partien ist der FC Ehekirchen in der Fußball-Landesliga Südwest nunmehr sieglos. Am vergangenen Spieltag musste die Truppe des Spielertrainer-Gespanns Michael Panknin/Simon Schröttle eine 0:3-Schlappe beim Tabellenführer SpVgg Unterhaching II einstecken.

„Der Gegner war sehr gut besetzt und es hätte alles für uns laufen müssen, damit wir punkten hätten können. Wir hatten unsere Chancen, haben diese aber nicht genutzt. Insgesamt war es eine verdiente Niederlage“, resümiert Schröttle. Dass der FCE seit drei Begegnungen keinen Dreier mehr eingefahren hat, ist für den FCE-Coach weniger tragisch. „Wir hatten mit Schwabmünchen und Unterhaching sehr gute Gegner“, weiß Schröttle und fügt an: „Ich würde die vergangenen Partien nicht zu hoch hängen. Wir haben keine schlechten Spiele gemacht.“