FC Ehekirchen: Trainer-Debüt von Markus Mattes beim „Sechs-Punkte-Spiel“

Es war die Schlagzeile schlechthin im Lokalsport, als die Neuburger Rundschau am Mittwochvormittag vermeldete, dass Markus Mattes das Amt des Cheftrainers beim Fußball-Landesligisten FC Ehekirchen mit sofortiger Wirkung übernimmt. Der 49-Jährige war seit dem Sommer 2023 ohne Trainerjob und hatte zuvor beim VfB Eichstätt eine achtjährige Ära geprägt. In diversen Interviews ließ er immer wieder durchschimmern, dass es nicht an Angeboten mangele, bisher aber noch nicht das Richtige dabei gewesen sei. „Das Gesamtpaket muss stimmen“, hatte Mattes stets betont, wenn die Frage nach seinem nächsten Engagement gestellt wurde.

