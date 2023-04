Fußball-Landesliga Südwest

19:15 Uhr

FC Ehekirchen will in Gersthofen Revanche nehmen

Plus Der FC Ehekirchen gastiert am Freitag beim TSV Gersthofen, gegen den das Hinspiel mit 0:4 verloren wurde. Patzer von Sonthofen vergrößert Aufstiegshoffnung.

Von Benjamin Sigmund Artikel anhören Shape

Gute Nachrichten hat es am Mittwochabend für Fußball-Landesligist FC Ehekirchen gegeben. Tabellenführer 1. FC Sonthofen kam im Nachholspiel beim FC Kempten nicht über ein 1:1 hinaus und patzte erstmals nach drei Siegen hintereinander.

Damit beträgt der Rückstand Ehekirchens auf die Allgäuer nun fünf Punkte, wobei der FCE ein Spiel weniger ausgetragen hat. „Das war für uns natürlich eine gute Sache, ganz sattelfest sind sie auch nicht“, sagt Spielertrainer Michael Pankin zum Unentschieden des Spitzenreiters. Dennoch werde es schwierig, noch vorbeizuziehen, glaubt der 33-Jährige. „Sonthofen wird wohl nicht mehr viele Punkte liegenlassen.“ Für seine eigene Mannschaft könnte die neue Konstellation indes eine „zusätzliche Motivation“ bedeuten und den Fokus erhöhen. Der Blick nach unten Richtung Rang drei erübrigt sich beinahe, weil der Vorsprung bereits zehn Punkte beträgt. „Wir wollen unsere Spiele gewinnen und schauen, was am Ende herauskommt“, sagt Panknin. Schön wäre es, den Kampf um den direkten Aufstieg „noch einmal spannend“ machen zu können. Während Sonthofen am Samstag beim SC Oberweikertshofen gefordert ist, kann der FCE am Freitagabend (18 Uhr) mit einem Erfolg beim TSV Gersthofen vorlegen und den Druck auf die Allgäuer erhöhen.

