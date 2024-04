Für den FC Ehekirchen ist „alles möglich“

Plus Der FC Ehekirchen kann mit einer Serie noch in den Aufstiegskampf eingreifen. Warum Michael Panknin vor der Partie gegen Aufkirchen optimistisch ist.

Dass Simon Schröttle und Michael Panknin als Trainerduo nahezu perfekt funktionieren, haben sie in den vergangenen Jahren bewiesen. Auch mit ihrer letzten Saison beim FC Ehekirchen können sie zufrieden sein, schließlich steht der vierte Platz in der Landesliga Südwest zu Buche.

Große Unterschiede offenbaren die beiden Trainer jedoch in der öffentlichen Zielvorgabe. Während Schröttle sich stets optimistisch äußert und seit Wochen sagt, in der Tabelle nach oben zu schauen, gibt Panknin eher den Mahner und hat die hintere Tabellenregion nicht aus den Augen verloren. Darauf angesprochen, muss Panknin erst einmal lachen. „Wir haben da verschiedene Ansichten, das stimmt. Die Liga ist nun mal brutal eng. Erlaubt man sich eine schlechte Phase, besteht die Gefahr, einige Plätze zu verlieren und hinten reinzurutschen.“ Doch, auch das sagt Panknin: „Haben wir eine gute Phase, ist alles möglich und wir können es oben spannend machen.“