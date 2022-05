Gelingt dem FC Ehekirchen der entscheidende Schritt?

Plus Der FC Ehekirchen könnte mit einem Erfolg beim VfB Durach den Klassenerhalt perfekt machen. Welches Ziel Trainer Simon Schröttle für den Endspurt ausgibt.

Große Freude und Erleichterung herrschte beim FC Ehekirchen am vergangenen Wochenende. Statt durch eine Niederlage gefährlich nahe an die Relegationsplätze zu rücken, gewann man beim direkten Konkurrenten FC Garmisch-Partenkirchen mit 2:1 und machte einen riesigen Schritt Richtung Klassenerhalt.