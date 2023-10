Fußball-Landesliga Südwest

vor 16 Min.

Gelungenes Comeback von Simon Lenk: FC Ehekirchen besiegt Kempten mit 1:0

Plus Torhüter Simon Lenk überzeugt und besiegt mit dem FC Ehekirchen den FC Kempten mit 1:0. Markus Kugler erzielt das Tor des Tages.

Der FC Ehekirchen befindet sich in der Landesliga Südwest wieder im Aufwind. Die Panknin/Schröttle-Schützlinge besiegten den Tabellenzweiten FC Kempten überraschend mit 1:0 und haben in den vergangenen drei Spielen nun sieben Punkte geholt.

Der FCE wusste, dass mit Kempten eine der besten Mannschaften der Liga zu Gast ist. Von Anpfiff an kämpfte man um jeden Ball, hatte jedoch immer wieder Probleme. In der siebten Minute wurde Deniz Yilmaz lang geschickt, scheiterte jedoch an Simon Lenk, der erstmals seit seiner Verletzung wieder im Tor des FCE stand. Dann kam es zum ersten offensiven Lebenszeichen der Heimmannschaft. Matthias Rutkowski legte ab auf Maximilian Bär, dessen abgefälschter Schuss knapp am Tor vorbei ging.

