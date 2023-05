Fußball-Landesliga Südwest

vor 50 Min.

Hiobsbotschaft vor dem Endspurt für den FC Ehekirchen

Plus Der FC Ehekirchen kann aus eigener Kraft aufsteigen, muss aber auf Michael Panknin verzichten. Wie Simon Schröttle vor dem Illertissen-Spiel die Situation einordnet.

Von Benjamin Sigmund

In der Theorie ist die Lage für den FC Ehekirchen einfach. Gelingen in den fünf ausstehenden Spielen in der Landesliga Südwest fünf Siege, stehen der Titelgewinn und der Aufstieg in die Bayernliga fest.

In der Praxis ist die Umsetzung freilich komplizierter. Schließlich stehen auch fünf Gegner auf dem Platz, die den FCE ärgern und ihm alles abverlangen wollen. Zieht man den bisherigen Saisonverlauf heran und schenkt Statistiken glauben, ist es sogar nahezu unmöglich, noch 15 Punkte zu holen. Von 27 Ligaspielen gewann Ehekirchen 18, jede dritte Partie demnach nicht. Die längste Siegesserie in dieser Spielzeit betrug vier Spiele. Aktuell steht die Mannschaft bei drei Erfolgen hintereinander, gewann daheim gegen Kempten und Hollenbach sowie zuletzt in Gersthofen.

