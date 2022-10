Hohe Ansprüche und gute Laune beim FC Ehekirchen

Plus Der FC Ehekirchen ist als Tabellenzweiter punktgleich mit dem Spitzenreiter. Doch gegen die Topteams der Liga gelang noch kein Sieg. Das soll sich in Durach ändern.

Dass die Ansprüche beim FC Ehekirchen gestiegen sind, zeigt die Reaktion nach dem souveränen 5:1-Sieg gegen den TSV Jetzendorf. Zwar freute man sich über den Sprung auf Platz zwei und die Tatsache, nach der 1:2-Niederlage des 1. FC Sonthofen in Erkheim punktgleich mit dem Tabellenführer zu sein. Doch gleichzeitig habe sich die Mannschaft geärgert, vor einigen Wochen in Sonthofen mit 0:3 verloren zu haben, erzählt Simon Schröttle.