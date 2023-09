Fußball-Landesliga Südwest

17:15 Uhr

Hohe Hürde: FC Ehekirchen gastiert in Karlsfeld

Will zurück in die Erfolgsspur: Nach zuletzt zwei Niederlagen gastiert Lucas Labus (hinten) am Freitagabend mit dem FC Ehekirchen beim Tabellenzweiten Eintracht Karlsfeld. Foto: Daniel Worsch

Plus Nach zuletzt zwei Niederlagen gastiert der FC Ehekirchen am Freitag beim Tabellenzweiten Eintracht Karlsfeld. Was sich Lucas Labus für das Spiel vorgenommen hat.

Der FC Ehekirchen hat zuletzt einen denkbar unglücklichen Start in seine Partie gegen die SpVgg Unterhaching II erwischt. Zunächst entschied Schiedsrichter Julian Schaub bereits nach acht Minuten auf Elfmeter für den Gast, welcher das Geschenk dankend annahm und durch Viktor Zentrich früh auf 0:1 stellte.

„Der Elfmeterpfiff war in meinen Augen durchaus strittig. Man kann den Strafstoß bestimmt geben, allerdings schmeckt es umso bitterer, dass der Schiedsrichter nur kurz darauf auf der Gegenseite uns keinen Elfmeter zusprach, als Maxi Schmidt im Sechzehner zu Fall kam“, berichtet Innenverteidiger Lucas Labus. Auch im weiteren Verlauf der Partie war das Glück nicht aufseiten der Ehekirchener. Die eigenen Chancen wurden nicht genutzt, ein Treffer wurde wegen Abseits wieder aberkannt, und zu allem Überfluss verschoss Spielertrainer Michael Panknin auch noch einen Elfmeter.

