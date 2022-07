Jokertor nach sieben Sekunden - Ehekirchen besiegt Olching

Plus Jakob Vogl entscheidet kurz nach seiner Einwechslung die Partie. Nach dem 2:0 gegen Olching ist der FC Ehekirchen Tabellenführer. In der Schlussphase hat der Gastgeber auch das Glück auf seiner Seite.

Ob es im bayerischen Amateurfußball jemals ein schnelleres Tor eines Jokers gegeben hat? Zumindest fraglich, jedenfalls dürfte sich Jakob Vogl weit vorne in dieser Rangliste einreihen. Während der Stürmer des FC Ehekirchen nach seiner Einwechslung im Vollsprint Richtung Strafraum unterwegs war, führte Michael Panknin eine Ecke bereits aus. Der Ball wurde zu kurz vor die Füße Vogls geklärt, der mit einer Direktabnahme unter die Latte traf. Knappe sieben Sekunden stand er zu diesem Zeitpunkt erst auf dem Rasen! Obendrein war der Treffer ein eminent wichtiger, da er in der 89. Minute das entscheidende 2:0 gegen den SC Olching bedeutete.