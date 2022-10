Fußball-Landesliga Südwest

vor 36 Min.

Kampf um die Stammplätze beim FC Ehekirchen

Plus Den Trainern des FC Ehekirchen stehen nahezu alle Spieler des Kaders zur Verfügung. Wie sie die Härtefälle moderieren und wer sich zuletzt aufgedrängt hat.

Von Benjamin Sigmund Artikel anhören Shape

Der FC Ehekirchen schwimmt in der Landesliga Südwest weiter auf der Erfolgswelle. Das 2:0 in Durach bedeutete bereits den vierten Sieg am Stück, punktgleich mit Tabellenführer 1. FC Sonthofen belegt man den zweiten Platz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen