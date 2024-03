Fußball-Landesliga Südwest

vor 32 Min.

Kein Grund zur Panik beim FC Ehekirchen

Plus Spielertrainer Michael Panknin findet die Punktausbeute im neuen Jahr in Ordnung. Am Sonntag trifft der FC Ehekirchen auf den schwächelnden TSV Schwabmünchen.

Von Benjamin Sigmund

Drei Spiele hat der FC Ehekirchen im neuen Jahr in der Fußball-Landesliga Südwest absolviert. Neben einem Sieg (4:2 gegen Pfaffenhofen) stehen zwei Auswärtsniederlagen in Olching (0:3) und Kaufering (1:3) zu Buche.

Spielertrainer Michael Panknin bezeichnet die Ausbeute als „okay“, es gebe „keinen Grund zur Panik“. Wirklich zufrieden könne mit der Bilanz aber niemand beim FCE sein. „Die ersten drei Pflichtspiele waren ein Spiegelbild der Vorbereitung mit Aufs und Abs“, sagt der Mittelfeldspieler. Zuletzt in Kaufering hätte er gerne gepunktet, letztlich gehe die Niederlage aber in Ordnung. „Wir haben uns anfangs den Schneid abkaufen lassen. Kaufering ist tief gestanden, hat clever und kompakt verteidigt.“ So hätte seine Mannschaft zwar mehr Ballbesitz gehabt, habe sich aber kaum Chancen erspielt. Den 0:2-Pausenrückstand konnte der FCE dann nicht mehr wettmachen.

