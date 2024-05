Fußball-Landesliga Südwest

17:10 Uhr

Landesliga: Der FC Ehekirchen will zurück in die Erfolgsspur

Plus Fußball-Landesligist FC Ehekirchen gastiert am Samstag beim Tabellenzweiten FC Kempten

Von Dirk Sing

Erneut ins Allgäu geht es für die Kicker des Fußball-Landesligisten FC Ehekirchen an diesem Wochenende. Am Samstag (14 Uhr) gastiert die Truppe des Spielertrainer-Gespanns Michael Panknin/Simon Schröttle beim Tabellenzweiten FC Kempten.

„Nachdem man in den vergangenen Jahren schon immer gedacht hatte, dass Kempten eine richtig gute Rolle im Aufstiegskampf spielen würde, scheint es in dieser Saison nun zu klappen“, erklärt Panknin. „Außer dem bereits feststehenden Meister SpVgg Unterhaching II gibt es in dieser Spielzeit eigentlich kein echtes Spitzenteam. Aus dem breiten Verfolgerfeld war der FCK am Ende wohl das konstanteste Team und steht deshalb auch verdient auf dem zweiten Rang“, so der FCE-Coach weiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen