Fußball-Landesliga Südwest

20:10 Uhr

Landesliga: FCc Ehekirchen kann Steilvorlage nicht nutzen

Plus Fußball-Landesligist FC Ehekirchen kann den Ausrutscher des 1. FC Sonthofen nicht nutzen. Bei der 0:2-Pleite gegen Illertissen II scheitert der FCE vor allem am gegnerischen Keeper.

Artikel anhören Shape

Der FC Ehekirchen konnte die „Steilvorlage“, die der 1. FC Sonthofen tags zuvor mit dem 1:1-Remis gegen den SV Mering geliefert hatte, nicht nutzen. Der Tabellenzweite der Landesliga Südwest musste sich am Sonntag dem FV Illertissen II mit 0:2 geschlagen geben.

Ein gutes, kampfbetontes Spiel bekamen die 325 Zuschauer in der Elektro-Schmaus-Arena geboten. Gleich nach fünf Minuten kam Eugen Belousow nach einer Flanke von Matthias Rutkowski frei zum Kopfball. Jedoch lenkte der starke Malwin Zok den Ball noch über die Latte. Einige Minuten später folgte die bis dato größte Chance für Illertissen: Nach einer „Kerze“ sprang der Ball zunächst an die Querlatte und dann vor die Füße von Maximilian Seemüller, der diesen in Richtung Ehekirchener Kasten schoss. Schlussmann Simon Lenk konnte jedoch mit einem tollen Reflex parieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .