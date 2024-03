Fußball-Landesliga Südwest

vor 42 Min.

Landesliga: Für den FC Ehekirchen ist in der Ferne weiter nichts zu holen

Plus Fußball-Landesligist FC Ehekirchen verliert in Kaufering mit 1:3.

Fußball-Landesligist FC Ehekirchen bleibt im Jahr 2024 auf fremdem Terrain weiter sieglos. Die Schützlinge des Spielertrainer-Gespanns Michael Panknin/Simon Schröttle mussten sich beim VfL Kaufering mit 1:3 geschlagen geben.

Dabei erwischten die Gäste gleich einen äußerst unglücklichen Auftakt. In der neunten Minute wurde eine gegnerische Flanke durch den starken Wind immer länger und länger und landete schließlich am Pfosten. Beim Abpraller reagierte Niklas Neuhaus am schnellsten und erzielte die Kauferinger Führung. Aus FCE-Sicht war somit genau das passiert, was man vermeiden wollte: ein früher Rückstand!

