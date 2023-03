Landesliga: Kein Glück und keine Punkte für den FC Ehekirchen

Plus Landesligist FC Ehekirchen muss sich der zweiten Mannschaft des FC Memmingen mit 0:2 geschlagen geben. Bei beiden Gegentoren haben die Hausherren Pech.

Eine überraschende 0:2-Heimniederlage kassierte in der Fußball-Landesliga Südwest der Tabellenzweite FC Ehekirchen gegen die Zweit-Vertretung des FC Memmingen.

Zu Beginn diktierte das Heimteam das Geschehen. Nach fünf Minuten hob Julian Hollinger den Ball über die gegnerische Abwehrkette auf seinen Bruder Christoph, der aus der Drehung abzog. Jedoch reagierte Felix Unger im Kasten der Gäste gut und konnte den Schuss mit einem erstklassigen Reflex parieren. 60 Sekunden später spielte Julian Hollinger den Ball schön in die Gasse. Christoph Hollinger startete durch, und schoss jedoch über die Querlatte.

Der FC Ehekirchen bleibt dominant

Ehekirchen blieb weiter dominant. Einige Minuten danach spielte Pascal Schittler seinen Teamkollegen Jakob Schaller frei. Dessen Abschluss auf das kurze Eck konnte Unger allerdings nicht bezwingen. Nach 25 Minuten folgte die erste offensive Aktion der Gäste: Eine verunglückte Flanke wurde länger und länger. FCE-Schlussmann Simon Lenk war jedoch auf dem Posten und verhinderte Schlimmeres. Kurz darauf hatte Ehekirchen dann nicht mehr so viel Glück. Einen verunglückten Befreiungsschlag des Heimteams nahm Qazim Prushi am Strafraum direkt und drosch das Spielgerät ins kurze Eck zur 1:0-Pausenführung für die Allgäuer.

Memmingen verteidigt clever seine Führung

In der zweiten Halbzeit verteidigte Memmingen clever ihre Führung. Ehekirchen drückte zwar, ohne sich aber hochkarätige Chancen herauszuspielen. Nach 60 Minuten schoss Max Seitle einen Freistoß aus 25 Metern knapp über das Gehäuse. Fünf Minuten später folgte die größte Gelegenheit zum Ausgleich: Muris Avdic wollte den Torwart aus spitzen Winkel austricksen und den Ball versenken. Doch der Keeper reagierte glänzend und das Rund aus der Ecke. Den folgenden Abpraller landete bei Max Schmidt an der Strafraumgrenze. Er umspielt seinen Gegenspieler, verfehlte bei seinem Geschoss jedoch das Ziel. Besser beziehungsweise glücklicher machten es hingegen die Gäste: Bei einem Konter sprang der Ball vom Schienbein eines FCE-Verteidigers beim Zweikampf mit unhaltbar in den Kasten (83.).

FC Ehekirchen: Lenk, Chr. Lenk, Panknin, M. Rutkowski (60. M. Schmidt), Bösl, Schittler, J. Hollinger, S. Schröttle, Schaller (60. Avdic), E. Belousow, M. Belousow (60. Seitle). – Zuschauer: 275.