Landesliga Südwest: Paukenschlag beim FC Ehekirchen

Paukenschlag beim Fußball-Landesligisten FC Ehekirchen: Nach dem völlig verkorksten Start aus der Winterpause mit fünf Niederlagen (3:14 Toren) hintereinander sowie der damit verbundenen Tatsache, dass man mittlerweile punktgleich mit dem SV Cosmos Aystetten auf den ersten Abstiegs-Relegationsplatz abgerutscht ist, haben die Verantwortlichen nochmals reagiert - und wie! Mit dem ehemaligen langjährigen Erfolgscoach des VfB Eichstätt, Markus Mattes, wurde zumindest bis zum Saisonende eine äußerst erfahrene Verstärkung für das bisherige Trainerteam mit Daniel Biermann und Christoph Hollinger verpflichtet.

„Aufgrund der Tatsache, dass wir im Jahr 2025 noch keinen einzigen Punkt geholt haben und in der Tabelle derart weit nach unten abgerutscht sind, dass wir mittlerweile doch Angst haben müssen, am Saisonende auf einem Abstiegs-Relegationsrang zu stehen, haben wir die Entscheidung getroffen, uns auf der Trainer-Position nochmals zu verstärken“, berichtet Abteilungsleiter Markus Bissinger. Nach einem Telefonat mit Markus Mattes, der beim FCE nicht zum ersten Mal auf der Wunschliste stand, nach der 1:4-Niederlage beim FC Gundelfingen ging alles ziemlich schnell.

Die Zusage von Markus Mattes kam am Sonntagabend

„Markus hat uns am Sonntagabend seine Zusage gegeben, uns bis zum Ende dieser Spielzeit zu helfen“, sagt Bissinger – allerdings unter einer Voraussetzung: Dass die bisherigen Coaches Biermann und Hollinger weiter als Assistenten zur Verfügung stehen. „Nachdem Chris und Dani darüber nachgedacht sowie ein Gespräch mit Markus geführt haben, kam auch von ihnen kurzfristig das Ok“, so der Ehekirchener Spartenchef weiter, der allerdings im Sommer einen Biermann-Nachfolger finden muss: „Er hat uns vor einer Woche mitgeteilt, dass er sich trotz der Tatsache, bereits für die neue Spielzeit verlängert zu haben, doch anders orientieren möchte. Diese Entscheidung müssen und werden wir natürlich respektieren.“

Kurzfristig steht allerdings das Thema Klassenerhalt in der Landesliga Südwest für alle Beteiligten ganz oben auf der Agenda. Große Hoffnungen hegt Bissinger dabei freilich vor allem auf seinen Trainer-Coup. „Markus verfügt über unglaublich viel Erfahrung, arbeitet sehr ergebnisorientiert und hat eine erstklassige Ansprache. Mit ihm haben wir für die restliche Saison definitiv eine absolute 1a-Lösung gefunden“, schwärmt der FCE-Fußballchef, der gleichzeitig darauf verweist, dass „Markus während seiner langen Zeit in Eichstätt (2015 bis 2023; Anm. d. Red.) tolle Erfolge gefeiert und bewiesen hat, welch erstklassiger Trainer er ist“.

Trainer-Debüt steigt am Sonntag gegen Kaufering

Nachdem der 49-jährige Karlshulder am Dienstag bereits die erste Trainingseinheit mit der neuen Mannschaft absolvierte, steht am Sonntag (17 Uhr) im Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten VfL Kaufering sein Debüt als Cheftrainer des FC Ehekirchen an. „Keine Frage, das ist für uns ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel, das wir gewinnen wollen und müssen“, meint Bissinger, der „felsenfest“ davon überzeugt ist, dass „wir in dieser neuen Konstellation den Klassenerhalt schaffen. Dafür müssen jedoch alle an einem Strang ziehen“. Und danach? „Wir haben klar vereinbart, dass uns Markus bis zum Saisonende hilft“, so Bissinger, der sich jedoch mit einem Augenzwinkern eine kleine Hintertür offen lässt: „Vielleicht gefällt es ihm bei uns ja so gut, dass er doch länger bleiben möchte. Wir würden uns jedenfalls riesig darüber freuen.“