Fußball-Landesliga Südwest

vor 53 Min.

Landesliga Südwest: Rückkehrer machen beim FC Ehekirchen Hoffnung

Heimspiel vor der Brust: Simon Schröttle (links) und der FC Ehekirchen empfangen am Sonntag um 16 Uhr den FC Kempten. Foto: Daniel Worsch

Plus Landesligist FC Ehekirchen hat mit vier Punkten in zwei Spielen die Negativserie beendet. Was Simon Schröttle gefallen hat und auf was es gegen den FC Kempten ankommt.

Von Adrian Hauk Artikel anhören Shape

Große Erleichterung herrscht derzeit in Ehekirchen. Nachdem man vier Spiele in Folge mit einem Torverhältnis von 0:13 in der Landesliga Südwest verloren hatte, konnte man sich nun innerhalb von vier Tagen vier Punkte sichern.

Vor allem der 2:0-Auswärtssieg in Aufkirchen, aber auch das 2:2-Unentschieden gegen die Zweitvertretung des FC Memmingen, sorgte für Aufatmen. Auch Trainer Simon Schröttle merkt, dass der Befreiungsschlag innerhalb der Mannschaft Wirkung zeigt. „Mit der Leistung der vergangenen zwei Spiele sind wir zufrieden, weil es davor gar nicht gepasst hat. Wir haben es jetzt geschafft, die Leistung, die wir vom Saisonanfang kennen, wieder auf den Platz zu bringen.“ Dabei ist Schröttle vor allem mit dem Auftritt gegen Memmingen zufrieden, als es gelungen ist, einen 1:2-Rückstand aufzuholen. „Die erste Halbzeit gegen Aufkirchen war noch nicht gut. Aber in der zweiten Hälfte hat es mir schon besser gefallen. Gegen Memmingen konnten wir dann endlich wieder das auf den Platz bringen, was man von uns erwartet und deshalb sind wir auch mit dem Punktgewinn zufrieden.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .