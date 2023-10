Fußball-Landesliga Südwest

22:05 Uhr

Landesliga Südwest: Später Schock für den FC Ehekirchen

Sein Treffer zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung brachte dem FC Ehekirchen am Ende keine Punkte: Michael Belousow (rechts). Foto: Daniel Worsch

Plus Landesligist FC Ehekirchen führt im Heimspiel gegen den TSV Jetzendorf bis zur 85. Minute mit 2:1, muss dann allerdings in einer dramatischen Schlussphase noch zwei Gegentreffer hinnehmen.

Artikel anhören Shape

Fußball-Landesligist FC Ehekirchen hat sein erstes Rückrunden-Match in der Saison 2023/24 verloren. Im Heimspiel gegen den TSV Jetzendorf mussten sich die Schützlinge des Trainergespanns Michael Panknin/Simon Schröttle unglücklich mit 2:3 geschlagen geben.

Die erste Torchance in dieser gutklassigen Partie hatten die Gäste, als Stefan Nefzger den Ball flach in die Mitte auf Stefan Stöckl brachte. Dessen Abschluss aus sieben Metern ging knapp über das Gehäuse. Im direkten Gegenzug prüfte Max Bär den gegnerischen Schlussmann Jeremy Manhard aus der Distanz. Nach knapp einer Viertelstunde ging der FCE dann in Führung. Nico Ledl spielt den Ball auf Markus Kugler, der sich im Eins-gegen-Eins“-Duell durchsetzte und ins lange Eck traf (17.).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .