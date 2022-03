Fußball-Landesliga Südwest

Michael Panknin sieht beim FC Ehekirchen noch „Luft nach oben“

Heimspiel vor der Brust: Lucas Labus (rechts), hier im Spiel gegen den TSV Nördlingen, empfängt am Sonntag mit dem FC Ehekirchen den SV Mering.

Plus Trotz sechs Punkten aus drei Spielen fordert der Trainer eine Steigerung. Am Sonntag will sich der FC Ehekirchen gegen Mering für die Hinspielniederlage revanchieren.

Von benjamin sigmund

Ein finales Urteil über die jüngste Leistung des FC Ehekirchen fällt Michael Panknin nicht leicht. „Es war kein schlechtes Spiel von uns, aber auch kein besonders gutes“, sagt der Spielertrainer über den Auftritt seiner Mannschaft beim 3:2-Erfolg in Bad Heilbrunn.

