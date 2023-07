Fußball-Landesliga Südwest

17:40 Uhr

Neuer Torwart für ein Spiel beim FC Ehekirchen

Plus Weil neben Simon Lenk auch die beiden Ersatzkeeper ausfallen, muss der FC Ehekirchen improvisieren. Welche Lösung Trainer Simon Schröttle für das Spiel gegen den TSV Aindling gefunden hat.

Besondere Situationen erfordern bekanntlich besondere Maßnahmen. Und zur Kreativität gezwungen ist Fußball-Landesligist FC Ehekirchen vor dem Heimspiel am Mittwoch (18.30 Uhr) gegen den TSV Aindling.

Denn die Suche nach einem Torhüter im eigenen Kader gestaltet sich schwierig. Stammkeeper Simon Lenk ist verhindert, Ersatzmann Niklas Goldmann ist verletzt. Und Michael Daferner, der in der zweiten Mannschaft zwischen den Pfosten steht, weilt im Urlaub. Was also tun, um eine schlagfertige Nummer eins aufbieten zu können? Spielertrainer Simon Schröttle nutzte seine Kontakte und engagierte aus der Not heraus Lucas Mäder. Der 21-Jährige war in der vergangenen Saison Torwarttrainer in der U13 des FC Augsburg, in der Schröttle ebenfalls als Trainer tätig ist. Mäder hat auch wegen dieser Tätigkeit länger kein Spiel bestritten und lief zuletzt in der Saison 2021/22 für einen Kreisligisten im Raum Freiburg auf. „Er ist spielberechtigt, weil er länger keine Partie absolviert hat und aktuell bei keinem Verein gemeldet ist“, berichtet Schröttle, „und wir haben relativ schnell eine kurzfristige Lösung gebraucht“. Der Trainer ist jedenfalls überzeugt, dass Mäder der Aufgabe gewachsen ist. Sonst hätte man „ihn gar nicht erst gefragt“. Zur dauerhaften Alternative wird Mäder aber nicht werden, weil sich der Student bald in ein Auslandssemester nach Finnland verabschiedet.

