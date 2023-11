Fußball-Landesliga Südwest

17:45 Uhr

Panknin hebt das Positive hervor: FC Ehekirchen will zurück in die Erfolgsspur

Plus Der FC Ehekirchen ist seit drei Spielen sieglos. Was Trainer Michael Panknin vom Heimspiel an Sonntag gegen den VfB Durach erwartet.

Abermals hat der FC Ehekirchen am vorigen Spieltag eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand gegeben. Während man gegen den TSV Jetzendorf sogar noch als Verlierer vom Platz ging, reichte es beim TSV Aindling immerhin noch zu einem 2:2-Unentschieden. Den Ausgleich musste der FCE dabei in der Nachspielzeit hinnehmen.

Dennoch ist die Stimmung beim FCE nicht allzu negativ. So sieht Trainer Michael Panknin das Positive an den Ergebnissen: „Eigentlich hatten wir das Spiel lange Zeit im Griff im und haben vor allem in der ersten Hälfte eine gute Partie absolviert. Dann haben wir uns aber durch unnötige Fehler aus dem Spiel bringen lassen,“ erklärt der Spielertrainer und fügt an: „Der Gegner hatte am Ende auch Chancen zum Siegtreffer. Deshalb war es für mich ein verdientes Unentschieden. Wir haben aber im Großen und Ganzen kein schlechtes Spiel gemacht.“ Vor allem „das Ergebnis über die Zeit zu bringen“ müsse der FCE, laut Panknin: „Man darf die Situation natürlich nicht zu negativ sehen, weil wir immerhin nur eines der vergangenen drei Spiele verloren haben. Dennoch müssen wir es endlich mal wieder schaffen, eine Führung über die Zeit zu bringen.“

