Panknin und Schröttle bleiben beim FC Ehekirchen

Plus Das Trainerduo Michael Panknin und Simon Schröttle hat bei Landesligist FC Ehekirchen verlängert. Was die Beteiligten zur weiteren Zusammenarbeit sagen.

Der FC Ehekirchen schreibt derzeit eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte. Als Tabellenzweiter der Fußball-Landesliga Südwest ist der Aufstieg in die Bayernliga im Bereich des Möglichen.