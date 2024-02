Fußball-Landesliga Südwest

17:25 Uhr

Pokalspiel als Aufgalopp für den FC Ehekirchen

Plus Die Partie zwischen dem FC Ehekirchen und Oberweikertshofen findet am Samstag auf dem Kunstrasenplatz in Joshofen statt. Spielertrainer Simon Schröttle hat seine sportliche Zukunft geklärt. Zu welchem Verein er wechselt.

Von Benjamin Sigmund

Für den FC Ehekirchen neigt sich die Winterpause dem Ende entgegen. Am Samstag (15.30 Uhr) steht in der 2. Runde der Qualifikation für den bayerischen Toto-Pokal die Partie gegen den SC Oberweikertshofen auf dem Programm. Wegen der andauernden Regenfälle wurde die Partie auf den Kunstrasenplatz in Joshofen verlegt.

„Wir wollen unseren Platz in Ehekirchen nicht kaputt machen und weichen aus“, sagt Spielertrainer Simon Schröttle zu der Entscheidung, nicht auf der heimischen Anlage in Ehekirchen zu spielen. Einen Vorteil für seine Mannschaft verspricht er sich davon nicht, schließlich seien die Bedingungen für beide Kontrahenten gleich. Wegen der guten Wetterverhältnisse in der vergangenen Woche habe der FCE in der Vorbereitung ausschließlich auf Naturrasen trainiert. Ohnehin ist Schröttle kein großer Freund davon, Übungseinheiten auf Kunstrasen abzuhalten, wenn es nicht zwingend erforderlich sei, wie er sagt: „Das ist eine ganz andere Art von Fußball.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen