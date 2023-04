Fußball-Landesliga Südwest

18:15 Uhr

Richtungsweisendes Spitzenspiel für den FC Ehekirchen

Spitzenspiel vor der Brust: Julian Hollinger (links) und der FC Ehekirchen empfangen am Samstag den FC Kempten. Foto: Daniel Worsch

Plus Der FC Ehekirchen will Verfolger FC Kempten auf Distanz halten. Was Spielertrainer Simon Schröttle von der Partie erwartet und wo er bei seiner Mannschaft aktuell die größte Baustelle sieht.

Von Benjamin Sigmund Artikel anhören Shape

Beim Blick auf die Tabelle der Fußball-Landesliga Südwest muss man aktuell etwas genauer hinschauen. Einige Mannschaften haben eine unterschiedliche Anzahl an Spielen absolviert, weshalb das Klassement etwas verzerrt ist.

So ist etwa der FC Kempten zwar aktuell nur Tabellenfünfter, hat bei acht Punkten Rückstand auf den Zweiten FC Ehekirchen aber zwei Partien weniger ausgetragen. Daher bezeichnet FCE-Spielertrainer Simon Schröttle die Allgäuer nicht zu Unrecht als „Hauptkonkurrenten im Kampf um Platz zwei“. Folglich hat das direkte Aufeinandertreffen am Samstag (17 Uhr) richtungsweisenden Charakter. Mit einem Sieg im Spitzenspiel würde sich Ehekirchen vorentscheidend absetzen, bei einer Niederlage könnte Kempten mit dreifachen Punktgewinnen in den Nachholspielen aus eigener Kraft vorbeiziehen. Während Ehekirchen mit „einem Unentschieden leben“ könnte, wie Schröttle sagt, „muss Kempten auf Sieg spielen“. Ein Erfolg Ehekirchens wäre freilich „Gold wert“, weil man den Abstand auf den Verfolger vergrößern würde und weiterhin auf Platz eins schielen könnte. Aktuell hat der FC Sonthofen, der ein Spiel weniger als der FCE ausgetragen hat, einen Punkt Vorsprung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen