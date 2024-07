Startschuss für den Landesligisten FC Ehekirchen

Nach einer für Trainer Benjamin Flicker „sehr kurzen Vorbereitung“ startet der FC Ehekirchen am Freitag (19 Uhr) beim TSV Jetzendorf in die neue Landesliga Saison. Obwohl man kein einziges Testspiel gewinnen konnte und auch die Generalprobe im Toto-Pokal gegen den Bayernligisten TSV Nördlingen am vergangenen Wochenende mit 0:3 verlor, spricht Flicker von einer erfolgreichen Vorbereitung.

