Überraschender Abgang beim FC Ehekirchen

Eugen Belousow wechselt vom FC Ehekirchen zum Bayernligisten TSV Rain.

Fußball-Landesligist FC Ehekirchen muss einen weiteren überraschenden Abgang verkraften. Wie Abteilungsleiter Markus Bissinger gegenüber unserer Zeitung bestätigte, wechselt Eugen Belousow mit sofortiger Wirkung zum Bayernligisten TSV Rain.

„Eugen ist nach unserem Vorbereitungsspiel am Sonntag gegen den VfB Eichstätt (2:3, Anm. d. Red.) auf mich zugekommen und hat mir mitgeteilt, dass er zum TSV Rain wechseln wird, um es dort in der Bayernliga zu versuchen“, berichtet Bissinger, den diese Nachricht sichtlich überraschte. „Zwei Wochen vor dem Punktspiel-Auftakt ist eine solche personelle Geschichte natürlich alles andere als glücklich. Der plötzliche Weggang von Eugen trifft uns schon ziemlich hart“, so der FCE-Spartenchef weiter. Nach Pascal Schittler, Christoph und Julian Hollinger (alle VfB Eichstätt) und Muris Avdic (TSV Rain) ist Belousow bereits der fünfte Akteur, der den Vizemeister der Landesliga Südwest 2022/2023 verlässt. Der 24-Jährige hat bei den Tillystädtern einen Amateurvertrag unterschrieben.

Einen kurzfristigen externen Ersatz für Belousow kann sich Bissinger aktuell nicht vorstellen: „Mit Jakob Schaller, Max Seitle, Paul Schmidt oder Peter Füger haben wir jedoch intern einige Jungs, die diese Position ebenfalls übernehmen können.“ (disi)