Die Formel des VfR Neuburg lautet „15 plus x“

Hat die Hoffnung auf den direkten Klassenerhalt in der Landesliga Südwest noch nicht aufgegeben: VfR-Trainer Alexander Egen. Dafür müssen jedoch in den restlichen acht Partien noch zahlreiche Siege her.

Plus Alexander Egen, Trainer des VfR Neuburg, hat an das Hinspiel gegen Gersthofen keine guten Erinnerungen. Am Samstag muss unbedingt ein Sieg her.

Von Dirk Sing

An den 10. September 2021 denkt Alexander Egen nicht wirklich gerne zurück. An jenem Freitagabend gastierte der Trainer des Fußball-Landesligisten VfR Neuburg mit seinem Team beim TSV Gersthofen. Bis zur 87. Minute sah es danach aus, als könnten die Lilaweißen drei wichtige Zähler einpacken und mit auf die kurze Heimfahrt nehmen. Mit 4:2 lagen die Gäste zu diesem Zeitpunkt bereits in Front, ehe das Unheil über sie hereinbrach. Gersthofen kam in einer dramatischen Schlussphase tatsächlich noch zum Ausgleich und hätte mit der letzten Aktion in dieser Begegnung sogar auch beinahe noch den Siegtreffer erzielt. Doch letztlich blieb es beim 4:4-Unentschieden, das sich für die VfR-Kicker am Ende dennoch wie eine Niederlage anfühlte.

