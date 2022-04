Fußball-Landesliga Südwest

VfR Neuburg tritt auf der Stelle

Torloser Abstiegskampf: Der VfR Neuburg (rechts Julian Mayr) und Cosmos Aystetten (Benedikt Schmoll) trennten sich am Ostermontag Unentschieden.

Plus Nach dem überraschenden 1:1 beim TSV Nördlingen kommen die Lilaweißen am Montag gegen Schlusslicht Cosmos Aystetten nur zu einem 0:0.

Ein Kontrastgramm musste der VfR Neuburg am Wochenende absolvieren. Zunächst ging es am Samstag zum Tabellenführer TSV Nördlingen, am Montag war Schlusslicht Cosmos Aystetten zu Gast. „Zwei Punkte sind insgesamt zu wenig“, resümierte Trainer Alexander Egen letztlich nach den beiden Unentschieden, mit denen sich die Lilaweißen keine Luft im Abstiegskampf verschaffen konnten.

