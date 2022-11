Vorfreude auf das Spitzenspiel beim FC Ehekirchen

Plus Tabellenführer FC Ehekirchen trifft auf Verfolger 1. FC Sonthofen. Während der Gastgeber die bessere Offensive hat, überzeugen die Allgäuer defensiv. Die Mannschaften im Vergleich.

Einen besseren Jahresabschluss hätte sich der Spielplangestalter der Landesliga Südwest nicht ausmalen können. Am Sonntag (14 Uhr) kommt es zwischen dem FC Ehekirchen und dem 1. FC Sonthofen zum Duell zwischen dem Tabellenführer und dem direkten Verfolger. Dem FCE reicht ein Unentschieden, um als Spitzenreiter zu überwintern. „Das ist eine sehr interessante Konstellation, die sich die Jungs über das ganze Jahr erarbeitet haben“, sagt FCE-Spielertrainer Michael Panknin vor dem Topspiel. Die Neuburger Rundschau vergleicht die beiden Mannschaften.