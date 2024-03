Fußball-Landesligist

Die Planungen beim FC Ehekirchen sind in vollem Gange

Neuzugang: Maximilian Koschig (vorne) wechselt im Sommer von der TSG Untermaxfeld zum FC Ehekirchen. Der Landesligist startet am Samstag beim SC Olching in die Restsaison. Foto: Daniel Worsch

Plus Fußball-Landesligist FC Ehekirchen startet in Olching in die Restsaison. Während sich die Trainersuche auf der Zielgeraden befindet, gibt Abteilungsleiter Markus Bissinger die ersten drei Neuzugänge für den Sommer bekannt.

Von Benjamin Sigmund

Markus Bissinger hat in den vergangenen Wochen und Monaten zahlreiche Gespräche geführt. Zum einen ist der Fußball-Abteilungsleiter des FC Ehekirchen auf der Suche nach einem neuen Trainer. Zum anderen laufen bereits die Planungen für den Kader der kommenden Saison auf Hochtouren.

Denn dem Landesligisten steht im Sommer zumindest ein kleinerer Umbruch ins Haus. Mit Simon Schröttle und Michael Panknin verlassen nicht nur die Trainer den Verein, sondern mit ihnen auch zwei Führungsspieler und Leistungsträger. Neben Urgestein Matthias Rutkowski, den es im Sommer zum SV Wagenhofen zieht, muss der FCE künftig auch auf Bastian Bösl, der zum VfB Eichstätt zurückkehrt, verzichten (wir berichteten). Kopfzerbrechen bereite ihm die Situation nicht, sagt Bissinger: „Es ist natürlich schade, dass sie uns verlassen, weil sie gute Kicker sind. Aber im Fußball dreht sich alles immer weiter.“ Dass weitere Spieler dem Beispiel folgen könnten und Ehekirchen im Sommer ebenfalls verlassen, glaubt der Abteilungsleiter nicht. „Passieren kann immer etwas, etwa dass jemand ein Angebot als Spielertrainer bekommt. Aber ein großes Gehen erwarte ich nicht.“

