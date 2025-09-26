FC Ehekirchen: Eine Niederlage als Mutmacher

Die 2:3-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den souveränen Spitzenreiter der Fußball-Landesliga Südwest, TSV Schwabmünchen, war im Lager des FC Ehekirchen relativ schnell abgehakt. Aufgrund der aktuellen Tabellen-Konstellation waren im Vorfeld die Rollen ohnehin klar verteilt. Alles andere als ein Erfolg des Liga-Primus gegen das Schlusslicht wäre zweifelsohne eine faustdicke Überraschung gewesen.

Dirk Sing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Ehekirchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Max Käser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis