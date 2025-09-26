Icon Menü
Fußball-Landesligist FC Ehekirchen gastiert beim FC Memmingen II

Fußball-Landesliga Südwest

FC Ehekirchen: Eine Niederlage als Mutmacher

Nach der guten Leistung bei der 2:3-Niederlage zuletzt gegen den Spitzenreiter TSV Schwabmünchen muss Landesliga-Schlusslicht FC Ehekirchen nun am Samstag beim Vorletzten, FC Memmingen II, ran.
Von Dirk Sing
    Wollen sich im Kellerduell beim FC Memmingen II einen "Dreier" erkämpfen: Peter Füger (rechts) und der FC Ehekirchen.
    Wollen sich im Kellerduell beim FC Memmingen II einen "Dreier" erkämpfen: Peter Füger (rechts) und der FC Ehekirchen. Foto: Daniel Worsch

    Die 2:3-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den souveränen Spitzenreiter der Fußball-Landesliga Südwest, TSV Schwabmünchen, war im Lager des FC Ehekirchen relativ schnell abgehakt. Aufgrund der aktuellen Tabellen-Konstellation waren im Vorfeld die Rollen ohnehin klar verteilt. Alles andere als ein Erfolg des Liga-Primus gegen das Schlusslicht wäre zweifelsohne eine faustdicke Überraschung gewesen.

