FC Ehekirchen: Eine Niederlage als Mutmacher

Die 2:3-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den souveränen Spitzenreiter der Fußball-Landesliga Südwest, TSV Schwabmünchen, war im Lager des FC Ehekirchen relativ schnell abgehakt. Aufgrund der aktuellen Tabellen-Konstellation waren im Vorfeld die Rollen ohnehin klar verteilt. Alles andere als ein Erfolg des Liga-Primus gegen das Schlusslicht wäre zweifelsohne eine faustdicke Überraschung gewesen.
Fußball-Landesliga Südwest
