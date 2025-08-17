Landesliga Südwest: Spätes Glück für den FC Ehekirchen

Mit einer großen Portion Moral, Kampfgeist und einem späten Treffer hat sich Fußball-Landesligist FC Ehekirchen einen Zähler im Derby beim TSV Jetzendorf gesichert. Beim 2:2-Unentschieden traf Neuzugang Matthias Schaff, der in der vergangenen Saison noch für die U19 des FC Stätzling kickte, in der 90. Minute zum Ausgleich. Gerade für die zuletzt doch etwas angeschlagene Psyche der FCE-Kicker dürfte dieses Erfolgserlebnis Gold wert sein.
Landesliga Südwest
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden