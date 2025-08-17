Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Fußball-Landesligist FC Ehekirchen holt in Jetzendorf ein 2:2-Remis

Landesliga Südwest

Landesliga Südwest: Spätes Glück für den FC Ehekirchen

Durch einen Treffer von Matthias Schaff in der 90. Minute kommt Fußball-Landesligist FC Ehekirchen im Derby beim TSV Jetzendorf zu einem 2:2-Unentschieden.
    • |
    • |
    • |
    Brachte den FC Ehekirchen mit seinem Treffer zum 1:2-Zwischenstand zurück in die Partie beim TSV Jetzendorf: Christoph Hollinger (rechts).
    Brachte den FC Ehekirchen mit seinem Treffer zum 1:2-Zwischenstand zurück in die Partie beim TSV Jetzendorf: Christoph Hollinger (rechts). Foto: Daniel Worsch

    Mit einer großen Portion Moral, Kampfgeist und einem späten Treffer hat sich Fußball-Landesligist FC Ehekirchen einen Zähler im Derby beim TSV Jetzendorf gesichert. Beim 2:2-Unentschieden traf Neuzugang Matthias Schaff, der in der vergangenen Saison noch für die U19 des FC Stätzling kickte, in der 90. Minute zum Ausgleich. Gerade für die zuletzt doch etwas angeschlagene Psyche der FCE-Kicker dürfte dieses Erfolgserlebnis Gold wert sein.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden