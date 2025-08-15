Icon Menü
Fußball-Landesligist FC Ehekirchen möchte die Gegentorflut in Jetzendorf eindämmen

Fußball-Landesliga Südwest

Landesliga Südwest: FC Ehekirchen möchte zurück zu den Basics

Mit 14 Gegentreffern in vier Partien stellt der FC Ehekirchen derzeit die „Schießbude“ der Landesliga Südwest. Dies soll sich bereits am Sonntag im Derby beim TSV Jetzendorf ändern.
Von Dirk Sing
    • |
    • |
    • |
    Hinter seinem Einsatz am Sonntag in Jetzendorf steht noch ein Fragezeichen: Ehekirchens Spielertrainer Jonas Halbmeyer.
    Hinter seinem Einsatz am Sonntag in Jetzendorf steht noch ein Fragezeichen: Ehekirchens Spielertrainer Jonas Halbmeyer. Foto: Daniel Worsch

    Zahlen sprechen oftmals eine deutliche Sprache. Diesbezüglich bildet auch der FC Ehekirchen keine Ausnahme. Mit 14 Gegentreffern in den ersten vier Partien stellt der FCE aktuell die „Schießbude“ der Landesliga Südwest. Keine andere Mannschaft musste bislang derart oft den Ball aus dem eigenen Netz holen, obwohl diese sogar schon eine Partie mehr als die Schützlinge des Trainergespanns Max Käser/Jonas Halbmeyer ausgetragen haben. „Das Defensiv-Verhalten, gerade bei gegnerischen Standards, muss deutlich besser werden. Ansonsten wird es schwierig, in dieser Liga erfolgreich zu sein“, weiß Halbmeyer.

