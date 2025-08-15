Landesliga Südwest: FC Ehekirchen möchte zurück zu den Basics

Zahlen sprechen oftmals eine deutliche Sprache. Diesbezüglich bildet auch der FC Ehekirchen keine Ausnahme. Mit 14 Gegentreffern in den ersten vier Partien stellt der FCE aktuell die „Schießbude“ der Landesliga Südwest. Keine andere Mannschaft musste bislang derart oft den Ball aus dem eigenen Netz holen, obwohl diese sogar schon eine Partie mehr als die Schützlinge des Trainergespanns Max Käser/Jonas Halbmeyer ausgetragen haben. „Das Defensiv-Verhalten, gerade bei gegnerischen Standards, muss deutlich besser werden. Ansonsten wird es schwierig, in dieser Liga erfolgreich zu sein“, weiß Halbmeyer.

