Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Fußball-Landesligist FC Ehekirchen muss beim Aufsteiger SSV Niedersonthofen antreten

Fußball-Landesliga Südwest

Landesliga Südwest: FC Ehekirchen will Aufwärtstrend fortsetzen

Fußball-Landesligist FC Ehekirchen gastiert am Samstag beim starken Aufsteiger SSV Niedersonthofen. Der Meister der Bezirksliga Süd hat bereits drei Partien gewonnen.
Von Adrian Hauk
    • |
    • |
    • |
    Fordern am Samstag den Bezirksliga-Meister SSV Niedersonthofen heraus: Vincent Burkhardt (rechts) und der FC Ehekirchen.
    Fordern am Samstag den Bezirksliga-Meister SSV Niedersonthofen heraus: Vincent Burkhardt (rechts) und der FC Ehekirchen. Foto: Daniel Worsch

    Eigentlich hätte Landesligist FC Ehekirchen am vergangenen Wochenende in Aystetten auf Punktejagd gehen sollen. Jedoch erhielt Abteilungsleiter Markus Bissinger am Samstagmorgen eine Absage. „Wir wurden frühzeitig informiert, dass der ganze Platz unter Wasser steht“, berichtet der FCE-Spartenleiter und fügt an: „Da ist die Verletzungsgefahr zu groß und es macht auch den Zuschauern keinen Spaß.“

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden