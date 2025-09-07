Landesliga Südwest: Florian Ettenreich rettet dem FC Ehekirchen gegen Kempten das Remis

Als Schiedsrichter Matthias Schubert am Sonntagabend die Fußball-Landesliga-Partie zwischen dem FC Ehekirchen und FC Kempten nach exakt 93 Minuten beendete, wussten beide Mannschaften irgendwie nicht so recht, was sie mit dem 1:1-Unentschieden anfangen sollten. Während die Gäste damit haderten, dass sie den zwischenzeitlichen 1:0-Vorsprung nicht über die Zeit gebracht hatten, war den Hausherren freilich bewusst, dass ihnen dieser eine Zähler gegen einen Mitkonkurrenten aus dem Tabellenkeller - zumindest tabellarisch - nicht entscheidend weiterhelfen würde.
Fußball-Landesliga Südwest
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden