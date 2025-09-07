Icon Menü
Fußball-Landesligist FC Ehekirchen trennt sich vom FC Kempten mit einem 1:1-Remis

Fußball-Landesliga Südwest

Landesliga Südwest: Florian Ettenreich rettet dem FC Ehekirchen gegen Kempten das Remis

Durch einen direkt verwandelten Freistoß von Florian Ettenreich kommt Fußball-Landesligist FC Ehekirchen gegen den Mitkonkurrenten FC Kempten immerhin noch zu einem 1:1-Unentschieden.
Von Dirk Sing
    Sicherte dem FC Ehekirchen mit seinem Freistoßtreffer gegen den FC Kempten zumindest einen Punkt: Florian Ettenreich (rechts).
    Sicherte dem FC Ehekirchen mit seinem Freistoßtreffer gegen den FC Kempten zumindest einen Punkt: Florian Ettenreich (rechts). Foto: Dirk Sing

    Als Schiedsrichter Matthias Schubert am Sonntagabend die Fußball-Landesliga-Partie zwischen dem FC Ehekirchen und FC Kempten nach exakt 93 Minuten beendete, wussten beide Mannschaften irgendwie nicht so recht, was sie mit dem 1:1-Unentschieden anfangen sollten. Während die Gäste damit haderten, dass sie den zwischenzeitlichen 1:0-Vorsprung nicht über die Zeit gebracht hatten, war den Hausherren freilich bewusst, dass ihnen dieser eine Zähler gegen einen Mitkonkurrenten aus dem Tabellenkeller - zumindest tabellarisch - nicht entscheidend weiterhelfen würde.

