Landesliga Südwest: Florian Ettenreich rettet dem FC Ehekirchen gegen Kempten das Remis

Als Schiedsrichter Matthias Schubert am Sonntagabend die Fußball-Landesliga-Partie zwischen dem FC Ehekirchen und FC Kempten nach exakt 93 Minuten beendete, wussten beide Mannschaften irgendwie nicht so recht, was sie mit dem 1:1-Unentschieden anfangen sollten. Während die Gäste damit haderten, dass sie den zwischenzeitlichen 1:0-Vorsprung nicht über die Zeit gebracht hatten, war den Hausherren freilich bewusst, dass ihnen dieser eine Zähler gegen einen Mitkonkurrenten aus dem Tabellenkeller - zumindest tabellarisch - nicht entscheidend weiterhelfen würde.

