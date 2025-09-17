0:2 in Aystetten: Fußball-Landesligist FC Ehekirchen tritt auf der Stelle

Der FC Ehekirchen steckt weiterhin tief im Tabellenkeller der Fußball-Landesliga Südwest fest. Die Schützlinge des Trainer-Gespanns Max Käser/Jonas Halbmeyer mussten sich am Mittwochabend im Nachholspiel beim SV Cosmos Aystetten unglücklich mit 0:2 geschlagen geben. Leichter dürfte es freilich auch am Sonntag (17 Uhr) nicht werden. Dann kommt der souveräne und noch ungeschlagene Spitzenreiter TSV Schwabmünchen in die Elektro-Schmaus-Arena.

