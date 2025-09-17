Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Fußball-Landesligist FC Ehekirchen unterliegt in Aystetten mit 0:2

Fußball-Landesliga Südwest

0:2 in Aystetten: Fußball-Landesligist FC Ehekirchen tritt auf der Stelle

In einem Nachholspiel der Fußball-Landesliga Südwest muss sich der FC Ehekirchen am Mittwochabend beim SV Cosmos Aystetten mit 0:2 geschlagen geben.
    • |
    • |
    • |
    Bittere Niederlage: Nico Ledl und der FC Ehekirchen mussten sich am Mittwochabend in Aystetten unglücklich mit 0:2 geschlagen geben.
    Bittere Niederlage: Nico Ledl und der FC Ehekirchen mussten sich am Mittwochabend in Aystetten unglücklich mit 0:2 geschlagen geben. Foto: Daniel Worsch

    Der FC Ehekirchen steckt weiterhin tief im Tabellenkeller der Fußball-Landesliga Südwest fest. Die Schützlinge des Trainer-Gespanns Max Käser/Jonas Halbmeyer mussten sich am Mittwochabend im Nachholspiel beim SV Cosmos Aystetten unglücklich mit 0:2 geschlagen geben. Leichter dürfte es freilich auch am Sonntag (17 Uhr) nicht werden. Dann kommt der souveräne und noch ungeschlagene Spitzenreiter TSV Schwabmünchen in die Elektro-Schmaus-Arena.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden